Транспортировку сточных вод проверили в Егорьевске и Воскресенске

Сотрудники МинЖКХ оценили состояние канализационного коллектора Егорьевск — Воскресенск. По нему с 1976 года принимаются и транспортируются сточные воды.

Состояние коллектора проверили на двух участках левой ветки. Рабочие проверили наличие люков, осмотрели точки присоединения микрорайона Фосфоритный, поселка Лопатинский, южной и северной частей Воскресенска к канализации.

В министерстве сообщили, что во время осмотра заменили 12 указателей и частичный откос камер переключения. Повалов и повреждений рабочие не обнаружили.

Реконструкция участка канализационного коллектора от насосной станции Егорьевска до поселка Фосфоритный полностью завершится в мае 2026 года. Это позволит снизить аварийность и повысить пропускную способность трассы.