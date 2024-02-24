Подмосковье 24 февраля 2024, 14:35 Традиционный турнир по хоккею в валенках состоялся в Королеве Источник фото: Роман Савельев

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Турнир по хоккею в валенках среди городских команд прошел на стадионе «Металлист» в Королеве. Соревнования традиционно приурочили ко Дню защитника Отечества.

По словам организатора турнира, заслуженного мастера спорта, трехкратного чемпиона мира по хоккею с мячом Александра Цыганова, каждый матч длился два тайма по семь с половиной минут.

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«Каждый год День защитника Отечества мы празднуем игрой в хоккей в валенках. В этот раз у нас играли только четыре команды. Одна из них, „Мечта тренера“, состоит из футболистов. До старта мы собрались с капитанами команд и согласовали регламент», — рассказал Цыганов.

Со стороны каждой команды играло по шесть человек. По условиям состязания, спортсмены должны были отобрать у противника мяч, добежать в валенках до вражеских ворот и клюшкой забить мяч.

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