Подмосковье 24 февраля 2024, 14:53 Традиционный хоккейный турнир любительских команд состоялся в Красноармейске Источник фото: Екатерина Мелкозерова

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Хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества прошел в Красноармейске. На льду соревновались любительские команды разных возрастов.

По словам руководителя хоккейного клуба «Вихрь», тренера Сергея Пахолкова, турниру, который собирает спортсменов-любителей и болельщиков Красноармейска, уже 30 лет.

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«Каждый год 23 февраля мы проводим турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Собралось три команды: ветераны, средний возраст и молодежь. Все тренируются в клубе „Вихрь“. Самому молодому участнику 17 лет, самому взрослому 57», — рассказал Пахолков.

Победителями турнира стали ветераны клуба, которые обыграли хоккеистов из молодой и средней команд.

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