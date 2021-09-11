Традиционный «Ашитковский день бега» прошел в Воскресенске

В Воскресенке прошел традиционный день бега. На спортивные старты вышли больше 200 человек. Причем, большая часть спортсменов оказалась подростками — они активно приобщаются к спорту.

Был и самый неожиданный участник, приковавший к себе всеобщее внимание: Саша Гаврилюк. Ребенку еще не исполнилось даже двух лет. Но родители говорят, что в жизни малыша это уже второй забег. Дистанция для юного спортсмена была внушительная — 400 метров.

Ашитковский день бега проводится уже шесть лет подряд. Начинался он достаточно скоромно, в первый раз участников было не более полусотни. Сегодня в Воскресенск съезжаются любители бега из Коломны и Егорьевска.

Участникам предлагали три дистанции на выбор. Бежать было одно удовольствие, ведь маршрут пролегал через живописный подмосковный лес. По словам организаторов, главная их цель — повысить настроение всем участникам стартов.

«Цель данного мероприятия — зарядится отличным настроением, получить массу положительных эмоций и, конечно же, подышать замечательным воздухом. Трасса пролегает в живописном лесу. Зимой здесь проходит Ашитковская лыжня традиционная. Очень интересный маршрут», — сказала директор Центра культуры, спорта и работы с молодежью «Радуга» Ольга Якимова.

Некоторые участники соревнований давно не мыслят свою жизнь без спорта. Николай Ермаков поделился, что вот уже 30 лет в летнее время бегает марафоны, а зимой ходит на лыжах. На «Ашитковском дне бега» он выбрал непростую дистанцию длиной в три километра.