    15 февраля 2020, 19:44

    Тепло лыжам не помеха. Сотни спортсменов вышли на «Ашитковскую лыжню»

    Алина Трофимова, Анастасия Соловьева, Дария Сенникова, Ольга Крылова

    В селе Ашитково под Воскресенском прошла ежегодная лыжная гонка. Несмотря на весеннюю погоду, любители и профессионалы вышли на лыжную трассу и доказали, что даже при плюсовой температуре можно заниматься зимними видами спорта.

    Сугробов сейчас, конечно, нет, но в лесу лежит снег. И этого оказалось вполне достаточно для проведения «Ашитковской лыжни».

    «На самом деле в лесу еще можно неделю-две кататься. Даже если устойчивый плюс. «Ашитковская лыжня — это ежегодное событие, приезжают не только лыжники Воскресенского округа, но и ближайшего Подмосковья. Сегодня очень классная лыжня», — рассказал участник гонки Евгений Коломенский.

    Тепло лыжам не помеха. Сотни спортсменов вышли на «Ашитковскую лыжню» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Более 200 участников, четыре дистанции — от 500 метров до семи километров. «Ашитковская лыжня» за восемь лет существования из небольшого соревнования превратилась в межокружную гонку.

    А еще это отличный способ провести время с семьей. Ведь сюда приезжают не только спортсмены-одиночки, но и семьи с детьми, бабушками и дедушками. И каждый может выбрать дистанцию по душе.

    «Мы видим в своих рядах очень много детей от трех лет. Это очень хорошо, потому что мы с детства прививаем нашим детям физическую культуру. Мы будет проводить такие мероприятия каждый год, и количество участников будет только расти», — отметил глава г. о. Воскресенск Артур Болотников.

    Тепло лыжам не помеха. Сотни спортсменов вышли на «Ашитковскую лыжню» | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Кстати, еще одно заблуждение, что лыжные гонки — это для молодых и активных, а вот людям в возрасте в подобном участвовать не стоит. Александр Ларьков на своем примере доказывает обратное.

    «Мне 58 лет. Я постоянно здесь занимаюсь лыжами в качестве любителя. Очень здорово. Мне кажется, это всем поможет дожить до глубокой старости. Так что все приходите — и бабушки, и дедушки!» — сказал Александр.

    Самый взрослый и самый юный участники лыжни получили отдельные награды. Без приза не осталась и самая большая спортивная семья.