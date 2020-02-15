Тепло лыжам не помеха. Сотни спортсменов вышли на «Ашитковскую лыжню»

Сугробов сейчас, конечно, нет, но в лесу лежит снег. И этого оказалось вполне достаточно для проведения «Ашитковской лыжни».

«На самом деле в лесу еще можно неделю-две кататься. Даже если устойчивый плюс. «Ашитковская лыжня — это ежегодное событие, приезжают не только лыжники Воскресенского округа, но и ближайшего Подмосковья. Сегодня очень классная лыжня», — рассказал участник гонки Евгений Коломенский.

Источник фото: телеканал «360»

Более 200 участников, четыре дистанции — от 500 метров до семи километров. «Ашитковская лыжня» за восемь лет существования из небольшого соревнования превратилась в межокружную гонку.

А еще это отличный способ провести время с семьей. Ведь сюда приезжают не только спортсмены-одиночки, но и семьи с детьми, бабушками и дедушками. И каждый может выбрать дистанцию по душе.

«Мы видим в своих рядах очень много детей от трех лет. Это очень хорошо, потому что мы с детства прививаем нашим детям физическую культуру. Мы будет проводить такие мероприятия каждый год, и количество участников будет только расти», — отметил глава г. о. Воскресенск Артур Болотников.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, еще одно заблуждение, что лыжные гонки — это для молодых и активных, а вот людям в возрасте в подобном участвовать не стоит. Александр Ларьков на своем примере доказывает обратное.

«Мне 58 лет. Я постоянно здесь занимаюсь лыжами в качестве любителя. Очень здорово. Мне кажется, это всем поможет дожить до глубокой старости. Так что все приходите — и бабушки, и дедушки!» — сказал Александр.

Самый взрослый и самый юный участники лыжни получили отдельные награды. Без приза не осталась и самая большая спортивная семья.