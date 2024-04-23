Подмосковье 23 апреля 2024, 16:12 «Тотальный диктант» провели в колледже «Энергия» Министерство образования Московской области

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Студенты первых и вторых курсов колледжа «Энергия» присоединились к акции «Тотальный диктант», которая прошла как онлайн, так и в очном формате. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Знания студентов проверили в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Преподаватели «Энергии» уверены, что такой опыт пойдет на пользу обучающимся, ведь в колледже постоянно напоминают, что русский язык — это основа культурного кода россиян.

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В 2024 году проект «Тотальный диктант» отмечает 20-летие. Свои знания можно проверить как онлайн, так и офлайн. В каждом городе организованы площадки для проведения акции.

Результаты диктанта опубликуют на официальном сайте после 25 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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