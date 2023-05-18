Подмосковье 18 мая 2023, 13:10 Торжественная отправка призывников в спортивную роту прошла в Балашихе

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Торжественная церемония отправки призывников прошла в сборном пункте военного комиссариата Московской области. Проходить службу в роте Центрального спортивного клуба армии будут 34 призывника из Подмосковья. Среди них — боксеры, фигуристы, регбисты и велосипедисты.

В спортивной роте служат члены сборных команд по олимпийским видам спорта. Здесь ребята будут сочетать военную подготовку с привычными тренировками, а также продолжат участвовать во всероссийских и международных соревнованиях.

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Новобранцев напутствовал военный комиссар Московской области, полковник Алексей Астахов.

«Вам предстоит упорным трудом и тренировками подтвердить высокое звание армейцев. Основная ваша задача — усиленно тренироваться и достичь высоких результатов. Уверен, вы проведете этот год эффективно и улучшите свои результаты, а затем докажете это на мировых спортивных аренах», — сказал полковник.

Слова поддержки призывникам сказали член всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Константин Лукьянов и чемпион России по боксу, чемпион мира среди военнослужащих, бронзовый призер чемпионата мира по боксу Дмитрий Двали.

«В 2019 году я вступил в ряды вооруженных сил Российской Федерации, в спортроту ЦСКА. На протяжении службы показал хорошие результаты, что сказалось на моей карьере. Желаю вам за этот год срочной службы завоевать как можно больше медалей наивысшей пробы и с гордостью представить красно-синие цвета на спортивной арене», — сказал Дмитрий Двали.

Спортивные роты в вооруженных силах учредили в 2013 году. За этот период военнослужащие спортивной роты Балашихи завоевали на соревнованиях более тысячи медалей различного достоинства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры.

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