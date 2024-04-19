19 апреля 2024, 13:54
Торговый комплекс с медцентром построят в Дзержинском
Строительство торгового центра с медицинским центром началось в городском округе Дзержинский. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.
Здание возведут в микрорайоне 5А. Застройщик уже приступил к подготовительным работам.
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В трехэтажном центре расположатся непродовольственные магазины и медицинский центр на 84 посещения в смену. Для медцентра предусмотрена отдельная вестибюльная группа.
Торговые площади займут продавцы посуды, фототоваров, товаров для детей, кожгалантерея, бытовая химия. Здесь же планируется открыть специализированный отдел товаров для спорта и туризма.
Завершить строительство объекта планируется в первом квартале 2025 года.
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