Подмосковье 19 апреля 2024, 13:54 Торговый комплекс с медцентром построят в Дзержинском Главгосстройнадзор МО

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Строительство торгового центра с медицинским центром началось в городском округе Дзержинский. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Здание возведут в микрорайоне 5А. Застройщик уже приступил к подготовительным работам.

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В трехэтажном центре расположатся непродовольственные магазины и медицинский центр на 84 посещения в смену. Для медцентра предусмотрена отдельная вестибюльная группа.

Торговые площади займут продавцы посуды, фототоваров, товаров для детей, кожгалантерея, бытовая химия. Здесь же планируется открыть специализированный отдел товаров для спорта и туризма.

Завершить строительство объекта планируется в первом квартале 2025 года.

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