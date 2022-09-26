Торговый комплекс появится на проспекте Гагарина в Люберцах | 360°

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Торговый комплекс появится на проспекте Гагарина в Люберцах

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Нежилое здание № 17/7 на проспекте Гагарина в Люберцах сдали в аренду для ведения торговли. Сделка пополнит бюджет Подмосковья более чем на 1,6 миллиона рублей в год.

Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, электронный аукцион выиграла компания «Нуха», которая занимается розничной торговлей. По словам руководителя, в арендованном помещении будет сделан ремонт и установлено оборудование. До конца года здесь откроется продуктовый магазин.

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Начальная стоимость аренды помещения составляла 840 202 рубля. В ходе торгов стоимость на него поднялась в два раза и составила более чем 1,6 миллиона рублей. Торги были организованы Комитетом по конкурентной политике Московской области.

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Земельные участки, здания, помещения в аренду или собственность на торгах могут получить как жители, так и представители бизнеса в Подмосковье В сентябре губернатор Андрей Воробьев рассказал, что получить областное имущество можно с помощью нового цифрового сервиса «Госключ».

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