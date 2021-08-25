Подмосковье будет развивать торговые отношения с Узбекистаном

Делегация из Узбекистана и подмосковный Мининвест обсудили возможности совместных проектов в отраслях пищевой промышленности и сельского хозяйства. Часть предприятий уже изучают перспективы разместить свои производства в области.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, стороны начнут развивать торговые отношения.

Об этом стало известно по итогам встречи, которую провели с участием заместителя председателя правительства региона Вячеслава Духина.

Самаркандский металлургический завод, а это самый крупный в Узбекистане производитель стальных изделий, — потенциальный импортер подмосковной продукции Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в Узбекистане есть потребность в метизной продукции, стройматериалах.

«Эти рынки интересны нашим производителям. Коллегам из Самаркандской области мы передали список потенциальных экспортеров Подмосковья», — сообщила Зиновьева.

Особая экономическая зона «Максимиха», недавно созданная в Подмосковье, может стать площадкой для логистического центра, который обеспечит узбекским предприятиям выход на продовольственные рынки.