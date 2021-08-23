Первый резидент ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове создаст 450 рабочих мест

Первым резидентом новой особой экономической зоны «Максимиха» в Домодедове станет «ММЦ Усады». Фирма создаст 450 рабочих мест. Она займется логистической деятельностью.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, в этот проект вложат более 15 миллиардов рублей.

Компания будет оказывать логистические услуги по перевалке грузов в контейнерах. Потенциальные клиенты располагаются в различных регионах — от Дальнего Востока до Калининграда — и за пределами страны.

Размещение компаний в ОЭЗ дает резидентам все возможности для успешной реализации их проектов, в том числе благодаря действующим мерам поддержки: налоговым льготам, займам на оборудование и лизинг Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье уже пять ОЭЗ. Это «Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» и «Максимиха». Последняя — самая крупная в регионе.