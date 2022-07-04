Торфяникам Подмосковья продолжат уделять повышенное внимание в связи с жарой

В Московской области в связи с высокой температурой воздуха проводят мероприятия по профилактике возгораний на торфяниках. В оперативном управлении Московской областной аварийно-восстановительной службы находятся 76 комплексов гидротехнических сооружений системы обводнения торфяных месторождений, сообщили в МинЖКХ региона.

«С целью обеспечения пожаробезопасной обстановки на комплексах гидротехнических сооружений систем обводнения торфяников (КГТС СОТ) разработаны и осуществляются мероприятия, нацеленные на безаварийную работу сооружений, удержанию осадковых вод, а также ведется постоянный контроль состояния территорий в районе нахождения гидросооружений. Ежедневно на контрольные маршруты выходят 3-4 мобильные группы МОС АВС, также ситуацию отслеживают подрядные организации», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе силами МОС АВС ежегодно осуществляется контроль за уровнем грунтовых вод и пожароопасной ситуацией. В начале мая были проведены предпаводковые плановые проверки объектов. Специалисты отметили, что все комплексы гидротехнических сооружений систем обводнения торфяников находятся в исправном состоянии.