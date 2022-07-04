Более 7 млн тонн отходов отправили на переработку в Подмосковье с 2019 года

С начала реализации реформы по обращению с ТКО в Подмосковье на переработку отправили свыше семи миллионов тонн отходов. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.

«В Московской области с 2019 года реализуется революционная реформа по обращению с ТКО. В 2019 году никто не верил, что наши люди будут разделять отходы. Но даже за первый год мы достигли показателей 50% раздельного сбора отходов. Сейчас эти показатели приближаются уже к 80%. Свыше 7 млн тонн отходов поступило с тех пор на переработку, а не на захоронение», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Министр напомнил, что в Подмосковье были закрыты все 39 мусорных полигонов. За три года в регионе построили эффективную отрасль по обращению с ТКО, ввели в эксплуатацию 11 инновационных предприятий по переработке отходов. В конечном счете в Подмосковье планируют достичь нулевого захоронения отходов.

«Все комплексы по переработке отходов в Московской области построены в соответствии со всеми экологическими нормами и правилами. Весь входной объем мусора обязательно проходит процедуру взвешивания и радиационного контроля. Уже сегодня объем отходов, направленных на обработку через КПО, превышает плановые показатели президентского проекта „Экология“ в два раза, а в части утилизации отходов — на 30%. Благодаря раздельному сбору, переработке во вторичные материальные ресурсы, компостированию и энергоутилизации так называемых „хвостов“ все отходы станут новыми ресурсами и будут возвращаться в экономический оборот либо в виде ВМР, либо в виде зеленой энергии», — отметил Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах по борьбе с несанкционированным сбросом мусора в Подмосковье.