Подмосковье 05 мая 2023, 14:00 Торфяная компания из Красногорска подписала 5 экспортных контрактов ООО «Русская торфяная компания»

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ООО «Русская торфяная компания» из Красногорска заключила пять экспортных контрактов на общую сумму 13 миллионов рублей с Арменией, Казахстаном, Азербайджаном и Ираном. Это стало возможным благодаря содействию Фонда поддержки экспорта Московской области.

«При поддержке регионального Фонда компания приняла участие в международной агропромышленной выставке в Белоруссии. РТК продемонстрировала продукцию, вызвав интерес у потенциальных заказчиков», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Представители Фонда помогают компаниям получить возможность представить свою продукцию потенциальным клиентам и найти партнеров на иностранных рынках. Организация не только решает организационные вопросы, но и берет на себя сопутствующие расходы либо полностью, либо на условиях софинансирования.

В министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области напомнили, что до 7 мая включительно принимаются заявки на компенсацию участия компаний в зарубежных выставках. Подать заявку можно на цифровой платформе «Мой экспорт».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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