facebook_pixel
    17 декабря 2021, 17:48

    Еще 2 тысячи жителей Красногорска получат голубое топливо благодаря газопроводу-связке

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Красногорске появилась возможность подключить к газу по президентской программе участки еще двух тысяч жителей. Топливо придет в деревни Александровка, Глухово, Захарково, Поздняково, поселок Мечниково и село Ильинское.

    Еще 2 тысячи жителей Красногорска получат голубое топливо благодаря газопроводу-связке | Изображение 1

    Для этого «Мособлгаз» ввел в эксплуатацию закольцовку сети «Архангельское», сообщил директор Северо-Западного филиала компании Юрий Чулкин.

    Связка позволяет закольцевать сети, которые связаны с газораспределительной станцией „Архангельское“, долгое время закрытой для подключения новых абонентов

    Юрий Чулкин.

    Он объяснил, что благодаря закольцовке появились свободные мощности для подключения домов жителей по президентскому проекту.

    Еще 2 тысячи жителей Красногорска получат голубое топливо благодаря газопроводу-связке | Изображение 2

    Работы здесь вели на протяжении полугода. Газопровод-связка включает в себя целую систему передачи данных в диспетчерский пункт «Мособлгаза».

    Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

    Еще 2 тысячи жителей Красногорска получат голубое топливо благодаря газопроводу-связке | Изображение 3

    Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях Московской области, опубликовали график работ.