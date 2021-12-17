Еще 2 тысячи жителей Красногорска получат голубое топливо благодаря газопроводу-связке

В Красногорске появилась возможность подключить к газу по президентской программе участки еще двух тысяч жителей. Топливо придет в деревни Александровка, Глухово, Захарково, Поздняково, поселок Мечниково и село Ильинское.

Для этого «Мособлгаз» ввел в эксплуатацию закольцовку сети «Архангельское», сообщил директор Северо-Западного филиала компании Юрий Чулкин.

Связка позволяет закольцевать сети, которые связаны с газораспределительной станцией „Архангельское“, долгое время закрытой для подключения новых абонентов Юрий Чулкин.

Он объяснил, что благодаря закольцовке появились свободные мощности для подключения домов жителей по президентскому проекту.

Работы здесь вели на протяжении полугода. Газопровод-связка включает в себя целую систему передачи данных в диспетчерский пункт «Мособлгаза».

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях Московской области, опубликовали график работ.