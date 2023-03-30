Подмосковье 30 марта 2023, 17:47 Топ мест для отдыха во время школьных каникул назвали в Подмосковье Минкультуры Подмосковья назвало топ мест для отдыха в школьные каникулы Министерство культуры и туризма Московской области

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С третьего апреля учащиеся школ Московской области уходят на недельные каникулы. Перед их началом Минкультуры и туризма региона составило список самых интересных мест для семейного отдыха, которые не оставят равнодушными никого.

Встречи с животными: «Российские альпаки» и этнопарк «Кочевник»

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Этнопарк «Кочевник» рядом с Сергиевым Посадом — это уникальный парк под открытым небом, посвященный традициям и культуре кочевых народов всего мира. Калмыцкие двугорбые верблюды, монгольские яки, осел, олень, бараны и овцы, козы, гуси и северные ездовые собаки охотно идут на контакт с посетителями.

На ферме «Российские альпаки» в Дмитровском округе живут более 20 альпак. Гостям на групповых экскурсиях рассказывают об уходе за этими животными, их характере и образе жизни. Зверей можно покормить и сфотографироваться.

Литературные каникулы: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» и музей М. М. Пришвина

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник «Мелихово» тесно связан с жизнью и творчеством великого писателя Антона Чехова. Здесь он прожил семь лет и создал пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», повесть «Палата № 6» и рассказ «Дом с мезонином». Сегодня коллекция музея насчитывает 30 тыс. предметов, связанных с писателем.

Дом-музей Пришвина — это мемориальный усадебный комплекс в деревне Дунино, в котором с 1946 по 1954 год жил писатель. Сегодня в доме все осталось так, как было при жизни Пришвина: его книги, любимые вещи, кресло и самовар. Музей был основательно отреставрирован в 2015 году.

Путешествие по Подмосковью: поездка в Сергиев Посад и Зарайск

Сергиев Посад — это духовная жемчужина Подмосковья, где расположена Троице-Сергиева Лавра — самый известный объект ЮНЕСКО в Московской области. Детям будут интересны Музей игрушки, Музей крестьянского быта «Жили-были», Музей русской матрешки. Недалеко от города находится этнопарк «Кочевник».

Зарайск — невероятно живописный и самобытный город Московской области. Здесь расположен самый маленький кремль в России. На его территории разместились уникальные экспонаты: череп носорога и знаменитые фигурки палеолитических Венер возрастом 22 тысячи лет. Кроме того, Зарайск знаменит своей Водонапорной башней со смотровой площадкой.

«Творческие мастерские»: Богородская фабрика художественной резьбы по дереву и Жостовская фабрика

Гости увидят первые Жостовские подносы, узнают секреты их росписи и историю ремесла. На мастер-классах можно расписать поднос самостоятельно.

На мастер-классах и экскурсиях на Богородской фабрике художественной резьбы по дереву вы узнаете секреты промысла и сделаете игрушку своими руками. Вам расскажут, какие инструменты используют мастера при создании игрушек, и какие народные забавы нравились детям много лет назад.

«Вкусные каникулы»: «Коломенская пастила», Музей кукол&Дом мороженого в Серпухове

В Музее кукол&Доме мороженого в Серпухове — большая коллекция кукол, созданных в разных техниках, и множество видов холодного лакомства.

В музее «Коломенская пастила» дети и их родители узнают, как готовят это лакомство и чем оно знаменито. При музее есть магазин с большим выбором разных вкусов.

Каникулы с историей: музей-заповедник «Бородинское поле» и музейный комплекс «Дорога памяти»

Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник в Можайском округе — самый старый музей, созданный на полях сражений. В музейном комплексе «Дорога памяти» в Одинцовском округе интересно и подробно рассказано о каждом из 1418 дней Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником.

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