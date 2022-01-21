Топ-3 самых ожидаемых дорожных объекта 2022 года по президентскому проекту назвали в Подмосковье

В Подмосковье в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» планируется построить и открыть движение по 12 региональным объектам общей протяженностью свыше 30 километров в 2022 году. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Новые дороги продолжают строить в рамках проекта в девяти городских округах, рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

«В этом году в планах — завершить строительство 12 объектов, из них три — наиболее социально значимые. Их открытие улучшит транспортную доступность для более чем полумиллиона жителей Подмосковья», — отметил Алексей Гержик.

В Лобне в конце года откроется движение по первому этапу Северного обхода от Дмитровского шоссе до микрорайона Луговая, включая путепровод через железную дорогу Савеловского направления. Общая протяженность нового участка составит почти пять километров, длина путепровода будет около 210 метров. Пропускная способность дороги составит порядка 120 тысяч автомобилей в сутки. У жителей Лобни появится транспортная связь с Дмитровским и Рогачевским шоссе благодаря новым дорогам. Будет ликвидировано одноуровневое пересечение с железнодорожными путями, время на въезд и выезд из города сократится до 30 минут.

Также в Лобне завершат реконструкцию Лобненского шоссе. Участок протяженностью три километра расширят от четырех до семи полос, проведут реконструкцию мостового перехода через реку Мещериху. Для удобства и безопасности пешеходов построят четыре надземных перехода, оборудованных с учетом доступной среды. Вдоль всего шоссе обновят освещение и тротуары, установят шумозащитные экраны.

После реконструкции Лобненского шоссе увеличится его пропускная способность, для жителей округа сократится время в пути в сторону аэропорта Шереметьево на 30 минут, станет легче добираться из деревень Чашниково и Носово.

Еще одним социально значимым проектом является реконструкция улицы Туполева в Жуковском, там дорогу расширят до четырех-шести полос. Здесь построят пять надземных пешеходных переходов. Также под площадью Громова появится 700-метровый четырехполосный тоннель, который станет частью двухуровневой транспортной развязки. Он обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта в сторону Раменского и обратно. После окончания реконструкции время проезда по улице Туполева сократится до 10 минут, а до Новорязанского шоссе жители Жуковского смогут добираться за 15-20 минут.