Еще 528 мостов, путепроводов и переходов отремонтировали в Подмосковье за год

Повреждения и дефекты исправили на 528 искусственных сооружениях в Подмосковье за прошлый год. Это мосты, путепроводы, водопропускные трубы, переходы. Работу выполнили в 22 городских округах.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что речь идет о предупредительном ремонте. Он позволяет с небольшими затратами продлить срок службы объектов.

Ремонт провели сотрудники «Мосавтодора». Сначала каждое сооружение обследовали. Затем начались восстановительные работы.

Ежегодно силами подрядных организаций выполняется плановый ремонт порядка 10% объектов Алексей Гержик.

Например, на объектах заменили ограждения, асфальт, габионы, опоры, световозвращающие элементы и многое другое.

На дорогах Подмосковья насчитывается 1167 искусственных сооружений. В их числе больше всего мостовых переходов — их 808.