24 марта 2023, 15:26
Топ-3 актуальных вакансий для подростков назвали в Подмосковье
Ежегодно в Московской области в свободное от учебы время трудоустраиваются около 20 тысяч подростков. В Министерстве социального развития Подмосковья назвали топ-3 профессий для молодежи.
«На данный момент с начала года устроены более 550 человек. Преимущественно они выбирают такие направления, как комплексное обслуживание территорий, озеленение и образование. Разгаром поиска работы для подростков станет летний период», — сообщила министр социального развития Людмила Болатаева.
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Отмечается, что с несовершеннолетним в обязательном порядке заключают трудовой договор. Подростку также заводят трудовую книжку. При официальном трудоустройстве сотрудник дополнительно получает от центра занятости материальную поддержку в размере 2,2 тысячи рублей.
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Подать заявление и найти работу можно на сайте trudvsem.ru.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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