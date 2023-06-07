Подмосковье 07 июня 2023, 13:51 Более 210 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в опросе о благоустройстве в парках региона Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Порядка 209 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в опросе о качестве парковых территорий в регионе, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Голосование проходило с 1 по 4 июня на портале «Добродел», горожане отвечали на вопросы по 125 паркам в 60 городских округах.

«Для такого сравнительно небольшого опроса это рекордное количество участников, что говорит о повышенном интересе у людей к теме развития мест для отдыха. Нам важно знать мнение жителей, чтобы делать наши парки более привлекательными для гостей и, таким образом, способствовать повышению качества жизни в регионе», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Реклама

Жители Подмосковья отметили высокий уровень прогулочных дорог, спортивных и водных площадок и кафе в парковых зонах. Среди ресурсов, которых не хватает на территориях уличного отдыха, участники опроса выделили беседки, фонтаны, качели, детские игровые зоны и многое другое.

Наиболее активно участвовали в опросе жители Наро-Фоминска, Воскресенска, Дмитрова, Долгопрудного, Серпухова, Чехова, Клина, Егорьевска, Электростали и Ступина. Специалисты министерства благоустройства Московской области проанализируют результаты голосования и учтут в дальнейшей работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».