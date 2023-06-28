Подмосковье 28 июня 2023, 15:41 Топ-10 округов по сбору тары в экопункты «РТ-Инвест» назвали в Подмосковье

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Компания «РТ-Инвест» подвела итоги сбора вторичных ресурсов в Московской области за год. Более 560 экопунктов предприятия установлено в 38 округах Подмосковья. Так, в десятку лидеров по сбору тары попали Подольск, Балашиха, Красногорск, Королев, Люберцы, Мытищи, Химки, Долгопрудный, Истра и Домодедово.

На первом месте оказался Подольск. В округе сдали более 500 тысяч единиц тары, что эквивалентно 12 тоннам чистых вторичных ресурсов. Балашиха оказалась на втором месте. Жители округа сдали 300 тысяч пластиковых бутылок и 100 тысяч алюминиевых банок. Тройку лидеров замыкает Красногорск — там в экопункты «РТ-Инвест» сдали девять тонн тары.

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Компания подвела итоги работы и отдельных экопунктов. Самым популярным оказался аппарат у торгового комплекса «Гранд-Истра». Жители принесли туда свыше 60 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок. На втором месте оказался экопункт у ТЦ «Манифест» в Сергиевом Посаде, на третьем — в Центральном парке культуры в Мытищах.

Отмечается, что все экопункты «РТ-Инвест» подключены к системе лояльности компании, а баллы от сданной тары можно обменять на товары и услуги партнеров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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