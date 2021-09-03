Назван срок завершения строительства пешеходного тоннеля в Солнечногорске

Пешеходный тоннель на платформе «Подсолнечная» в Солнечногорске планируют доделать к концу года. Проведение строительства проверят инспекторы Главгосстройнадзора.

«Инспекторы Главгосстройнадзора проверят ход строительства пешеходного тоннеля на платформе „Подсолнечная“ в городском округе Солнечногорск. <…> Прогнозируемая дата завершения строительства — четвертый квартал 2021 года», — сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, на солнечногорской платформе появится пешеходный тоннель. Для пешеходов оборудуют сквозной проход под первым и вторым железнодорожными путями. Длина тоннеля составил 82,3 метра.

Сейчас рабочие занимаются на объекте отделочными работами. Всего на площадке трудятся 36 человек.

В конце августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл движение по новой развязке в Солнечногорске. Более трех километров дороги появились перед индустриальным парком «Есипово». Теперь к парку станет проще добираться тысячам рабочих, так как на пути не будет пробок и светофоров.