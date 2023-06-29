29 июня 2023, 17:19
Томилинский лесопарк начали благоустраивать в Люберцах
В Люберцах началось благоустройство Томилинского лесопарка. Об этом рассказали в министерстве благоустройства Московской области.
«Обратная связь от жителей — это важная составляющая соучаствующего проектирования. Диалог необходим, потому что нам важно знать мнение людей о территориях, которые мы благоустраиваем», — заявил министр Михаил Хайкин.
В лесопарке обустроят часть «Тропы здоровья» с зонами отдыха и игр. Вдоль тропы установят лавочки и оборудуют площадки для наблюдения за птицами. Специалисты создадут площадки для игр на свежем воздухе, например, петанк, крестики-нолики и других.
В общественной зоне появятся вело-лыжный маршрут, беговой маршрут, пространства для воркаута и разминки. Недалеко установят детскую площадку.
Сейчас рабочие готовят площадку к работам, а также организовывают дорожно-тропиночную сеть.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре.
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Благоустройство
Люберцы
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