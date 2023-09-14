Подмосковье 14 сентября 2023, 13:49 «Только вперед!» Бизнесмен Ковалев — о вступлении Андрея Воробьева в должность губернатора Подмосковья Бизнесмен Ковалев поздравил Воробьева с переизбранием на пост главы Подмосковья Телеканал «360»

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После победы на выборах губернатора Подмосковья Андрей Воробьев вступил в должность 14 сентября. Успех главы региона отметил предприниматель, владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев.

«Я рад за Андрея Юрьевича, высокий результат! Столько людей проголосовало за его кандидатуру. Сегодня атмосфера торжественная, мне очень понравились его [Воробьева] слова, который он говорил от души, без всякой бумажки. И последнее он сказал, что мы должны работать для наших жителей, только вперед!» — заявил Ковалев.

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Также он поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении усадьбы Гребнево, которая преображается с каждым днем.

Андрей Воробьев получил на выборах 83,68% голосов. Во время инаугурации глава региона поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».

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