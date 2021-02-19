Точки газификации Подмосковья нанесли на новую интерактивную карту России

Подмосковные территории, которые обеспечат голубым топливом до 2025 года, нанесли на интерактивную карту газификации России. Там отразили планы по каждому региону.

Жители Подмосковья смогут онлайн увидеть, какие населенные пункты обеспечат голубым топливом в период с 2021 по 2025 год. Карту разработали в компании «Газпром межрегионгаз».

Для жителей Московской области уже разработали аналогичную карту. Теперь появилась полноценная по России. Это подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

Программа газификации меняется ежегодно. В правительстве Московской области принимают важные решения для достижения важной цели — стопроцентной газификации региона Александр Самарин.

А новая интернет-площадка gazprommap.ru — это двухуровневый интерактивный ресурс с электронными картами и справками по газификации 67 регионов России.

Ранее мы рассказали о том, что юбилейный, 60-тысячный участок газопровода запустили в Подмосковье.