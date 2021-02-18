Юбилейный 60-тысячный участок газопровода запустили в Подмосковье

Мособлгаз ввел в эксплуатацию 60-тысячный километр газораспределительной сети Московской области. Он расположился в поселке Ерино.

«Сегодня мы ввели в эксплуатацию стратегически важный объект для региона — газопровод-связку от газораспределительной станции „Ерино“. Благодаря этому мы сможем подключить к газу еще 15000 новых абонентов», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Раньше, до 2012 года, поселок Ерино входил в состав Подольского округа Московской области. А сейчас — это уже Москва, часть Новомосковского административного округа. Но тем не менее, юбилейный участок газопровода, который зафиксировал 60-тысячный километр всей областной сети, запустили именно здесь, на территории столицы. Пользоваться этим газом будут жители и Москвы, и области.

«Область дает газ и Москве так же, как и Москва дает какую-то часть области. Эти сети закольцованы, они связаны неразрывно», — пояснил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Каждый год Мособлгаз прокладывает примерно одну тысячу километров газопровода, что позволяет подключить около 25 тысяч новых потребителей. Даже в пандемийный год темпы не сбавлялись.

Сейчас газовики подбираются уже к самым отдаленным населенным пунктам Подмосковья. В этом году — акцент на север и восток области. Всего в плане газифицировать 51 населенный пункт.