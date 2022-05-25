facebook_pixel
    25 мая 2022, 18:24

    Утопая в цветах. Пять тысяч тюльпанов расцвело на острове усадьбы Быково в Подмосковье

    Тюльпановый остров появился в подмосковной усадьбе Быково

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина

    Сразу пять тысяч тюльпанов расцвело на острове с ротондой в усадьбе Быково. Она находится в Раменском городском округе Подмосковья.

    Утопая в цветах. Пять тысяч тюльпанов расцвело на острове усадьбы Быково в Подмосковье | Изображение 1

    Тюльпановый остров появился благодаря волонтерам общественного движения Savebykovo. Своими силами они поддерживают состояние усадьбы и атмосферу на ее территории.

    Сейчас на острове с ротондой распустились тысячи тюльпанов. Их осенью высаживали около 200 человек.

    Утопая в цветах. Пять тысяч тюльпанов расцвело на острове усадьбы Быково в Подмосковье | Изображение 2

    Это студенты колледжей из Раменского и Жуковского, семьи с детьми, ученики Жуковской школы, соседи.

    Закупить тюльпаны и облагородить остров помогли денежные средства, выделенные в рамках премии губернатора региона Андрея Воробьева. Многие жители сами приносили луковицы.

    Утопая в цветах. Пять тысяч тюльпанов расцвело на острове усадьбы Быково в Подмосковье | Изображение 3

    Одна из самых красивых старинных усадеб в Подмосковье — Быково. Она находится в Раменском округе.

    Сюда туристы приезжают за элегантными фотографиями на фоне церкви Владимирской иконы Божией Матери, которую построили в стиле русской готики. У храма асимметричные башни со шпилями и стрельчатыми арками.