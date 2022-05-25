Утопая в цветах. Пять тысяч тюльпанов расцвело на острове усадьбы Быково в Подмосковье

Сразу пять тысяч тюльпанов расцвело на острове с ротондой в усадьбе Быково. Она находится в Раменском городском округе Подмосковья.

Тюльпановый остров появился благодаря волонтерам общественного движения Savebykovo. Своими силами они поддерживают состояние усадьбы и атмосферу на ее территории.

Сейчас на острове с ротондой распустились тысячи тюльпанов. Их осенью высаживали около 200 человек.

Это студенты колледжей из Раменского и Жуковского, семьи с детьми, ученики Жуковской школы, соседи.

Закупить тюльпаны и облагородить остров помогли денежные средства, выделенные в рамках премии губернатора региона Андрея Воробьева. Многие жители сами приносили луковицы.

Одна из самых красивых старинных усадеб в Подмосковье — Быково. Она находится в Раменском округе.

Сюда туристы приезжают за элегантными фотографиями на фоне церкви Владимирской иконы Божией Матери, которую построили в стиле русской готики. У храма асимметричные башни со шпилями и стрельчатыми арками.