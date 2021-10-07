Поместье мафиози, таинственный дом и усадьба баронессы. 10 замков Подмосковья, которые стоит посетить

В Московской области есть множество интересных зданий, которые выглядят как настоящие замки из Средневековья. Некоторые до сих пор сохранились в отличном состоянии, в то время как другие уже обветшали, а еще несколько строений появились совсем недавно. Сайт welcome.mosreg подготовил подборку 10 замков Подмосковья, которые стоит посетить туристам.

Усадьба Быково

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Эта усадьба считается одной из самых красивых в Московской области. Ее построили в XVIII веке по проектам архитекторов Василия Баженова, Матвея Казакова и Бернара Симона. Здание принадлежало представителям влиятельных дворян. Усадьба таит в себе множество легенд — по одной из них, в здании заседали масоны.

Попасть туда можно бесплатно в любое время суток. Усадьба находится в селе Быково городского округа Раменское.

Храм Владимирской иконы Божией Матери в Быкове

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Церковь называют одним из лучших образцов русской архитектуры и садово-паркового искусства конца XVIII века. Храм не имеет аналогов в регионе — его часто сравнивают с такими культовыми достопримечательностями, как замок Спящей красавицы, «Ласточкино гнездо» и собор Нотр-Дам-де-Пари.

Как и в усадьбу, попасть туда можно бесплатно. Храм находится в селе Быково городского округа Раменское — он работает с 08:30 до 16:30 в будни и по воскресеньям, а также с 08:30 до 18:30 по субботам.

Усадьба Марфино

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В разные годы усадьба принадлежала князьям Голицыным, графам Салтыковым, дворянам Орловым и Паниным. Сейчас там тоже можно пожить — в здании находится санаторий «Марфинский» Министерства обороны. Именно на территории усадьбы проходили съемки сцены «Бал у Сатаны» фильма Юрия Кары «Мастер и Маргарита».

С 2016 года ведомство открыло бесплатный доступ в садово-парковый ансамбль усадьбы и санатория для всех желающих. Пройти туда можно ежедневно, с 09:00 до 17:00, но чтобы попасть на территорию, нужно показать паспорт на КПП. Усадьба находится в селе Марфино городского округа Мытищи.

Замок в Балашихе

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Первое современное здание в списке — таинственный замок, который уже 10 лет строит инженер Александр Пузанов в Балашихе. Он ищет все материалы для работы самостоятельно, собирая их в разных городах и селах. Здание сочетает в себе несколько стилей — от готики до эклектики.

Вход на территорию замка платный — 500 рублей с группы до пяти человек. За посещение самого здания тоже придется заплатить: группа до пяти человек — 800 рублей, а группа от пяти человек — 700 рублей, группа от 10 человек — 600 рублей. Попасть туда можно каждый день, с 10:00 до 20:00. Замок находится по адресу: Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский, улица 6-я Линия, дом 2.

Усадьба Васильевское Щербатовых

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Замок в английском стиле построили в 1881 году по заказу князя Александра Щербатова. После революции здание разграбили жители ближайших деревень, а в 1919 году там создали второй в стране дом отдыха — там проводил время Ленин. Во время Великой Отечественной войны в усадьбе сделали госпиталь. Сейчас замок полностью восстановили — в нем разместили один из корпусов санатория имени Герцена.

Попасть на территорию можно каждый день, с 08:00 до 20:00, вход бесплатный. Усадьба находится в поселке санатория имени Герцена в Одинцовском городском округе.

Ново-Никольский собор в Можайске

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Ново-Никольский собор напоминает костел с элементами неоготики и русской готики. Его построили в 1814 году на месте древнего храма XIV века — раньше там хранился легендарный чудотворный образ Николы Можайского. Собор закрыли в 1933 году, во времена войны здание серьезно пострадало. В 1960-е в нем располагалась трикотажная фабрика, а богослужение возобновили только в 1994 году.

Попасть в собор можно каждый день, с 06:00 до 22:00, вход бесплатный. Он находится по адресу: Можайск, Соборная гора.

Усадьба Подушкино (замок Мейендорф)

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Усадьбу, стилизованную под французские шато начала XVI века, строили почти 10 лет — с 1874 по 1885 год. Ее создали для дочери генерала Казакова Надежды Александровны, которая вскоре после этого вышла замуж за барона Богдана Майендорфа. Она стала баронессой, и усадьба получила новое имя — замок Мейендорф.

Во времена СССР в ней работал санаторий для знаменитостей. Сейчас здание находится в распоряжении Управделами президента — там проводят официальные международные мероприятия.

Туристы могут посмотреть только на одну церковь XVIII века, доступ в остальные здания закрыт. Усадьба находится в Барвихе в Одинцовском городском округе.

Заброшенный замок мафиози

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Еще одно современное здание — по словам местных жителей, его построил мафиози, которого убили в 2001 году. С тех пор там никто не живет, и здание постепенно ветшает. Вокруг замка нет забора, попасть туда бесплатно можно в любое время. Замок находится по адресу: городской округ Мытищи, деревня Никульское.

Отель La Ferme de Rêve

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Здание строили по образцу французского поместья Шомон-сюр-Луар — одного из самых красивых замков в долине Луары. Гостей ждут номера с антикварной мебелью и тематическим декором, а также различные развлечения — от ночевки на сеновале для знакомства с оленями.

Чтобы попасть на территорию, нужно снять номер, актуальные цены можно найти на сайте. Отель находится в деревне Доношово городского округа Озеры.

Шато-отель «Немчиновка парк»

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Еще один отель, который выглядит как средневековый замок. Обычно там останавливаются различные знаменитости — от политиков до спортсменов. Гостей ждут бильярдная, боулинг, мини-гольф, крытый теннисный корт, а также караоке-зал и салон красоты.

Чтобы попасть на территорию, нужно снять номер, актуальные цены можно найти на сайте. Отель находится по адресу: Одинцовский городской округ, село Немчиновка, 2-я Запрудная улица, дом 36.