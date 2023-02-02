Подмосковье 02 февраля 2023, 10:29 Тир и теннисные корты появятся в спортивной школе имени Трефилова в Клину после реконструкции

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Масштабная реконструкция спортивной школы олимпийского резерва имени Трефилова проходит в Клину. Работы начались в декабре — за это время было снесено четыре из шести корпусов. После реконструкции в учреждении появятся тир, легкоатлетический манеж и теннисные корты.

Первые корпуса школы построили в 1945–1966 годах. Работы продолжили в 80-х. Обследование показало, что капитальный ремонт не спасет здания — нужна полноценная реконструкция.

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Сейчас на объекте завершили подготовительные работы и начался снос неработоспособных корпусов. Среди них административное здание, малый манеж и гаражи. По слова замглавы округа Владимира Кондратьева, работы ведут аккуратно, чтобы не повредить соседние здания.

После реконструкции в спортшколе появится легкоатлетический манеж более чем на три тысячи квадратных метров с трибунами на 100 мест, а также малый манеж на 1,6 тысячи квадратных метров. Новый облик получат спортивные и тренажерные залы, раздевалки и тренерские, откроются кафетерий, тир и теннисные корты. Работы планируют завершить в 2024 году.

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