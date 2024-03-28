Подмосковье 28 марта 2024, 13:44 Типография из Химок расширит производство книг и брошюр благодаря региональной поддержке Администрация Химки г.о.

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Организация из городского округа Химки планирует воспользоваться региональными мерами поддержки. Это позволит компании расширить производство книг, брошюр, журналов и другой продукции.

Руководитель отделения Союза Торгово-промышленной палаты Московской области Артур Каримов рассказал представителям компании о программах субсидирования и поддержки в рамках проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия».

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Он подчеркнул, что Наталья Кротова, руководитель типографии «Сириус», также является членом Торгово-промышленной палаты. Она провела экскурсии по типографии и рассказала про уникальное оборудование.

«В свою очередь проинформировал Наталью о мерах поддержки, которыми может воспользоваться типография», — поделился Артур Каримов.

В этом году условия программы поддержки бизнеса улучшены, позволяя промышленным предприятиям Подмосковья компенсировать до 50% затрат на приобретение промышленного оборудования. Максимальная сумма компенсации также увеличена с 10 до 20 миллионов рублей. Начало подачи заявок на получение субсидии запланировано на сентябрь 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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