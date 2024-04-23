23 апреля 2024, 18:39
Тхэквондисты из Лобни стали призерами всероссийских соревнований
Всероссийские соревнованиях по тхэквондо «Кубок Демида Момота» состоялись в Санкт-Петербурге. Спортсмены из Лобни показали отличные результаты и завоевали насколько медалей.
Арина Чернова заняла первое место среди девушек 12-14 лет и выполнила норматив первого взрослого разряда. Елизавета Кадымова стала серебряным призером среди взрослых спортсменов в весовой категории до 53 килограммов, а Владимир Ухтин, проведя пять поединков, завоевал серебряную медаль среди юниоров до 55 килограммов.
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Спортсмены
Лобня
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