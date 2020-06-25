Тест на антитела к коронавирусу может сдать каждый житель Подмосковья. Как записаться?

Жители Московской области могут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу. Лаборатории региона уже приступили к тестированию. В сутки планируют проводить до 30 тысяч исследований. Об этом министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала в ежемесячном эфире губернатора Андрея Воробьева на «360».

Обследование на антитела к коронавирусу бесплатно, и его может пройти любой житель Подмосковья по полису ОМС. Для этого нужно записаться в процедурный кабинет на ИФА-исследование на сайте госуслуг. Этот тест позволит понять, сколько жителей Подмосковья уже переболели или перенесли коронавирусную инфекцию бессимптомно.

«Мы уже открыли электронную запись. Каждый житель может на нашем портале записаться на проведение ИФА-исследования. Вчера было проведено около 5,6 тысячи исследований в поликлиниках. Практически половина из них — самозапись граждан через портал. В каждом муниципалитете хотя бы одна поликлиника это исследование сейчас осуществляет», — рассказала Стригункова.

Больницы возвращаются к обычной работе

В то же время десятки медицинских учреждений Подмосковья, которые были переведены на работу с инфекционными больными, постепенно возвращаются к прежнему режиму. Поликлиники и стационары уже возобновили оказание плановой медицинской помощи. Одним из первых к оказанию плановой помощи пациентам вернулся Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского. Инфекционное отделение там закрыли, началась плановая госпитализация пациентов.

«Мы все эти дни поздравляем наших врачей, всех, кто был задействован в этом нелегком, отважном и рискованном мероприятии: работники стационаров, поликлиник, терапевты. Даже стоматологи участвовали в борьбе с COVID-19. Я хочу также слова благодарности передать в адрес МОНИКИ. Слава Богу, мы видим, что ситуация в нашем столичном регионе сегодня благоприятна», — сказал Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что в МОНИКИ продолжат соблюдать меры индивидуальной защиты на случай новой вспышки инфекции. Врач-анестезиолог больницы Елена Строителева подтвердила, что если придется вернуться к борьбе с пандемией, медики готовы вновь обеспечить необходимую коечную мощность.

Сейчас МОНИКИ готовы к приему плановых пациентов. Работа инфекционного отделения завершилась там две недели назад. В больнице провели дезинфекцию и протестировали весь персонал. По словам губернатора Подмосковья, в регионе большой запрос на работу поликлиник, узких специалистов и проведение плановых операций.

«Наш министр здравоохранения сейчас в основном занимается тем, чтобы начали ритмично работать поликлиники, стационары, мы вернулись к плановым операциям, обследованиям. Все это огромная работа, которая опять же ложится на наших врачей», — подчеркнул Андрей Воробьев.