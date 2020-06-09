МОНИКИ возвращается в прежний режим работы. Оттуда увезли последних пациентов с COVID-19

Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского, как и многие другие медицинские учреждения, на время пандемии стал работать только с коронавирусом. Сейчас МОНИКИ возвращается в прежний режим работы. Из больницы выписали последних пациентов с COVID-19.

Сейчас у всех пациентов института наблюдается положительная динамика. Большинство уже выписали. А тех, кто остался в инфекционке, ждет переезд в другую больницу. МОНИКИ возвращается к прежней работе.

«С 8 июня десять стационаров мы возвращаем в плановый режим работы, среди них и центральный институт МОНИКИ», — отметил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

После выписки пациентов в институте начнется обработка помещений и подготовка к прежней работе.

«С сегодняшнего дня мы приступили к этапу отмывания и уборки наших корпусов», — пояснил Станислав Терпигорев, главный пульмонолог Московской области.

Двум инфекционным корпусам предстоит большая уборка. Обязательно с дезинфекцией и световым обеззараживанием. Врачам положен двухнедельный отдых. Они его заслужили.

«За период работы сложилась команда очень профессиональная, которая смогла максимально качественно оказать помощь в этих непростых условиях», — отметил Александр Аммосов, заведующий отделения с больными COVID-19.

Уровень госпитализации в области снижают плавно, возвращая лишь часть стационаров к прежней работе. Только в этих двух корпусах вылечили более 300 пациентов.