Подмосковье 18 сентября 2023, 07:00 Территорию у школы искусств благоустроили в Дмитрове Телеканал «360»

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В Дмитрове завершили работы по благоустройству территории у школы искусств. Специалисты установили лавочки и фонари, а также уложили на пешеходных дорожках новый асфальт. Близлежащее пространство озеленили и обеспечили защиту от потопов с помощью водоотводного дренажа.

«Очень приятно, что мы здесь находимся, потому что в прошлом году мы фактически заново построили нашу музыкальную школу. Заменили не только внешние стены, окна, внутренние коммуникации, но и [установили] специализированное оборудование, которое позволит нашим детям еще больше и профессиональнее изучать все виды искусства музыкальные, которые у нас в стране и мире», — заявил глава округа Илья Поночевный.

По поручению главы муниципалитета, в школу закупили мебель, интерактивные доски, проектор, ноутбуки, музыкальные инструменты. В этом году учреждение отметило 85-летие со дня своего основания, педагогам и ученикам было очень важно отметить юбилей в обновленном здании.

Когда мы занимаемся благоустройством, это значит, что нам не безразлично где мы живем. Не случайно вопрос о качестве жизни начинает переходить от слов к делу», — отметила депутат Госдумы России Ирина Роднина.

Также обновление проведут и на улице Лиры Никольской, где расположена школа. Там установят новые бордюры, проложат тротуары и приведут в порядок фасады домов и разгрузят парковочною зону. Кроме того, администрация планирует рассмотреть возможность введения одностороннего движения. Все это поможет сделать любимую горожанами улицу еще более уютной, а для детей — безопасной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

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