Подмосковье 17 мая 2023, 08:43 Территорию детского сада № 74 в Кубинке озеленили на акции «Лес Победы»

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Акция «Лес Победы» прошла в Одинцовском округе. Одной из площадок акции стала территория нового детского сада № 74 в Кубинке.

Участники акции высадили вокруг детского сада 84 туи, а на самой территории — шесть кустов гортензии, два плодовых дерева, саженцы сирени и рябин. Чтобы создать единую ландшафтную композицию, места для растений согласовывали заранее. Например, центральный вход в детский сад будет украшать дерен пестролистный.

Последние 10 лет каждую весну жители Подмосковья выходят на посадку леса и озеленение городских территорий в память о родных и близких, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

«Мы восстанавливаем леса Подмосковья, которые значительно пострадали в годы Великой Отечественной войны. Потом было много аномальных погодных явлений. Короед-типограф, который тоже поел леса. Поэтому [это] наш священный долг», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Всего в этот раз на территории Подмосковья подготовили 660 площадок. Там участников ожидали не только лопаты и саженцы разных сортов, но и вкусные пирожки с чаем.

Ранее принять участие в акции «Лес Победы» жителей пригласил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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