Территории еще 34 больниц и поликлиник отремонтируют в Подмосковье

В Подмосковье в этом году отремонтируют территории сразу 34 медицинских учреждений. Они располагаются в 15 городских округах. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, общая площадь обновленного покрытия составит 32,5 тысячи квадратных метров.

В МТДИ отметили, что после завершения всех работ посещение больниц и поликлиник станет удобнее примерно для 200 тысяч жителей Подмосковья. Кроме того, будет улучшена доступность медучреждений для маломобильных граждан.

Больше всего работ проведут в Клину, где отремонтируют территории семи больниц, а также в Люберцах — там заменят покрытие на семи прилегающих территориях.

На объектах уложат новое покрытие, а также установят новый бордюрный камень и отремонтируют пешеходные дорожки. Работы проведут в Шатуре, Коломне, Люберцах, Серпухове, Подольске, Ступине, Красногорске, Долгопрудном, Ленинском, Истре, Шаховской, Волоколамске, Клину, Наро-Фоминске и Можайске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы Подмосковья получили 800 новых аппаратов в этом году.