Территории 15 пляжей Подмосковья благоустроят в июне
Еще 15 новых пляжей Подмосковья благоустроят в июне. Там жители увидят современные зоны отдыха у воды.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что начинается преображение новых пляжей.
Наша задача — организовать безопасные и комфортные условия для отдыха у воды для жителей и гостей Подмосковья
Михаил Хайкин.
Работу выполнят к середине июня по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Список пляжей, которые благоустроят:
1. Пляж у Черноголовского пруда в Богородском;
2. Пляж у Инженерного пруда в Дмитрове;
3. Пляж в парке Семейного отдыха в Дубне;
4. Пляж «Лубляна» в Егорьевске;
5. Пляж «Берег» у реки в Истре;
6. Пляж в Сестрорецком парке в Клину;
7. Пляж на реке Коломенка в Коломне;
8. Пляж на реке Баньке в Красногорске;
9. Пляж «Голубое озеро» в Луховицах;
10. Пляж «Волкуша» в Лыткарине;
11. Кореневский карьер в Люберцах;
12. Пляж «Исаакиевское озеро» в Орехово-Зуеве;
13. Белопесоцкий карьер в Ступине;
14. Пляж в парке «Победа» в Талдоме;
15. Пляж «озеро Большое» во Фрязине.
На территориях появятся кабины для переодевания, современные туалеты, спасательные вышки, баки для раздельного сбора мусора.
Обустроят площадки для пляжного волейбола и завезут при необходимости белый песок.
Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.