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    24 мая 2022, 18:19

    Территории 15 пляжей Подмосковья благоустроят в июне

    Анастасия Аброськина

    Еще 15 новых пляжей Подмосковья благоустроят в июне. Там жители увидят современные зоны отдыха у воды.

    Территории 15 пляжей Подмосковья благоустроят в июне | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что начинается преображение новых пляжей.

    Наша задача — организовать безопасные и комфортные условия для отдыха у воды для жителей и гостей Подмосковья

    Михаил Хайкин.

    Работу выполнят к середине июня по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Список пляжей, которые благоустроят:

    1. Пляж у Черноголовского пруда в Богородском;

    2. Пляж у Инженерного пруда в Дмитрове;

    3. Пляж в парке Семейного отдыха в Дубне;

    4. Пляж «Лубляна» в Егорьевске;

    5. Пляж «Берег» у реки в Истре;

    6. Пляж в Сестрорецком парке в Клину;

    7. Пляж на реке Коломенка в Коломне;

    8. Пляж на реке Баньке в Красногорске;

    9. Пляж «Голубое озеро» в Луховицах;

    10. Пляж «Волкуша» в Лыткарине;

    11. Кореневский карьер в Люберцах;

    12. Пляж «Исаакиевское озеро» в Орехово-Зуеве;

    13. Белопесоцкий карьер в Ступине;

    14. Пляж в парке «Победа» в Талдоме;

    15. Пляж «озеро Большое» во Фрязине.

    На территориях появятся кабины для переодевания, современные туалеты, спасательные вышки, баки для раздельного сбора мусора.

    Обустроят площадки для пляжного волейбола и завезут при необходимости белый песок.

    Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.