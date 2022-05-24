Территории 15 пляжей Подмосковья благоустроят в июне

Еще 15 новых пляжей Подмосковья благоустроят в июне. Там жители увидят современные зоны отдыха у воды.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что начинается преображение новых пляжей.

Наша задача — организовать безопасные и комфортные условия для отдыха у воды для жителей и гостей Подмосковья Михаил Хайкин.

Работу выполнят к середине июня по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Список пляжей, которые благоустроят:

1. Пляж у Черноголовского пруда в Богородском;

2. Пляж у Инженерного пруда в Дмитрове;

3. Пляж в парке Семейного отдыха в Дубне;

4. Пляж «Лубляна» в Егорьевске;

5. Пляж «Берег» у реки в Истре;

6. Пляж в Сестрорецком парке в Клину;

7. Пляж на реке Коломенка в Коломне;

8. Пляж на реке Баньке в Красногорске;

9. Пляж «Голубое озеро» в Луховицах;

10. Пляж «Волкуша» в Лыткарине;

11. Кореневский карьер в Люберцах;

12. Пляж «Исаакиевское озеро» в Орехово-Зуеве;

13. Белопесоцкий карьер в Ступине;

14. Пляж в парке «Победа» в Талдоме;

15. Пляж «озеро Большое» во Фрязине.

На территориях появятся кабины для переодевания, современные туалеты, спасательные вышки, баки для раздельного сбора мусора.

Обустроят площадки для пляжного волейбола и завезут при необходимости белый песок.

Ранее Хайкин рассказал, какие подмосковные набережные и парки благоустроят в 2022 году.