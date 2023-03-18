Подмосковье 18 марта 2023, 19:34 Терапевтическое отделение поликлиники открылось в микрорайоне Южном в Домодедове

Читать 360tv в

В микрорайоне Южном в Домодедове открылось терапевтическое отделение новой поликлиники № 2. Оно рассчитано на 400 посещений в смену. Об этом рассказали в медицинском учреждении.

В новой поликлинике № 2 Домодедовской центральной городской больницы заработало отделение терапевтов. После завершения всех работ в здании будут принимать и узкие специалисты, также появится женская консультация.

Реклама

«Как только мы оформим все разрешительные документы, прием будут вести и неврологи, гастроэнтерологи, офтальмологи, оториноларингологи», — отметила заведующая поликлиникой № 2 Домодедовской центральной городской больницы Марина Малина.

Реклама

Поликлиника в микрорайоне Южном работает в две смены. Врачи принимают с 8:00 до 20:00. Жители могут записаться на прием в инфомате, по телефону 122 или на портале госуслуг. В медицинском учреждении уже работает процедурный кабинет.

К поликлинике прикрепились еще не все местные жители. Заведующая подчеркнула, что чем больше людей будут числиться пациентами медучреждения, тем больше будет штат врачей.

«Благодаря этому прикреплению люди получат помощь не только участкового врача-терапевта, но и смогут пользоваться услугами большего числа профильных специалистов. Смогут пройти обследование своего организма», — заключила Марина Малина.

Прикрепиться можно в регистратуре новой поликлиники и в центральной городской. Для этого нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте больниц и открытии новых ФАПов в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».