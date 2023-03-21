Подмосковье 21 марта 2023, 10:40 Тепловые сети масштабно обновят в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске

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Модернизация тепловых сетей идет в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске. Первый этап масштабных работ уже подходит к концу.

Жители микрорайона Цемгигант с пониманием относятся к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами. Однако на очередном рабочем объезде заместитель главы городского округа Воскресенск обратил внимание подрядчиков на необходимость дополнительно информировать горожан об этапах и сроках работ.

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«Все телефоны есть, но жители обычно не звонят, а хотят увидеть это где-то на сайте, в социальных сетях. Поэтому мы сейчас прорабатываем с „Газпром теплоэнерго“, в каком виде это размещать, чтобы это было все понятно и четко», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Воскресенск по вопросам ЖКХ Максим Коробков.

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Первый этап модернизации тепловых сетей в микрорайоне Цемгигант практически завершен. Уже заменили более 400 метров труб и устранили один из аварийных участков.

«Сейчас мы все-таки доделаем теплотрассу и перейдем в ближайшее время к реконструкции нашей основной центральной котельной по улице Мичурина», — рассказал начальник цеха № 2 Воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Андрей Дробышев.

Администрация и дальше будет контролировать подрядные организации. После окончания работ они восстановят зеленые насаждения, тротуары и проезжую часть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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