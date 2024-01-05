Подмосковье 05 января 2024, 20:54 Теплоснабжение 20 домов в подольском Климовске восстановили после аварии Телеканал «360»

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Теплоснабжение первых 20 домов восстановили в микрорайоне Климовск в Подольске после аварии. Сегодня тепло придет и в оставшиеся 153 многоквартирных дома, которые попали под ограничения.

В Климовске запустили блочно-модульную котельную, которая поможет вернуть тепло в дома. В ближайшее время к ней подключат подразделение № 5 Подольской областной клинической больницы.

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«Мы запустили один из трех котлов в ведомственной котельной Климовского патронного завода, где произошла авария в связи с отключением электроснабжения. В 20 из 173 домов уже подали тепло», — сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Евгений Хромушин подчеркнул, что в настоящее время составляется график и как только будет налажена подача отопления в половину многоквартирных домов, запустят второй котел.

Сейчас на Октябрьской площади для местных жителей организовали горячее питание. На месте присутствуют Евгений Хромушин и глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Пресс-служба главы г.о. Долгопрудный Пресс-служба главы г.о. Долгопрудный Пресс-служба главы г.о. Долгопрудный Пресс-служба главы г.о. Долгопрудный

Для того чтобы вернуть тепло в дома жителей микрорайона Климовск, специалисты всю ночь трудились над устранением аварии, произошедшей на Климовском патронном заводе. В настоящее время работники продолжают устранять неполадки.

По вопросам теплоснабжения можно обратиться по номерам горячей линии: 8(4967)50-00-50, 8 (496) 755-57-98.

Ранее стало известно, что поэтапный запуск тепла начали в квартиры Подольска.

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