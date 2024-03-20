Подмосковье 20 марта 2024, 16:36 Теплосети в Реутове модернизируют в 2024 году Медиасток.рф

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Межведомственная рабочая группа при правительстве Московской области вынесла решение по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса в городском округе Реутов. Предполагаемый объем средств на проведение работ составляет около трех миллиардов рублей.

В рамках краткосрочной программы 2024 года члены комиссии предложили реконструировать участки тепловых сетей от ТК 2-30 до ЦТП 2,3,5 котельной № 2, а также построить участок тепловой сети от котельной ЦТП № 5 до ТК 1-51.

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Также комиссия порекомендовала администрации округа подать заявку на включение в Госпрограмму дополнительных мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей.

Кроме того, прорабатывается вопрос передачи в муниципальную собственность участка тепловой сети под железной дорогой, которая находится в собственности РЖД, после чего, на этом участке также запланирована модернизация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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