Подмосковье 13 февраля 2023, 14:39 Теплосети в Химках обновят к лету Вице-губернатор Хромушин: теплосети в Химках обновят до конца лета Пресс-служба губернатора Московской области

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Коммуникации в Химках планируют привести в порядок к лету этого года. Работы будут проводить «Газпром» и МОЭК. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Всего за год в Химках было 806 отключений отопления. Почти во всех домах провели перерасчет, для 18 зданий его перенесли на следующий месяц.

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К концу августа планируется провести большинство мероприятий по ремонту теплосетей и котла. Подрядчиков на работы по большинству объектов уже утвердили. Среди них — «Инженерные сети», «Профинженеринг» и «ЕКС», который займется работами на Нагорном шоссе. Для этого компания приобрела завод котельного оборудования.

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Партнерство всегда очень дорого, особенно когда оно развивается. У нас с «Газпромом» каждый год новые проекты и новые возможности. Андрей Воробьев

Генеральный директор «Газпрома» Денис Федоров добавил, что существующие проблемы округа уже удалось существенно решить. Так, сроки устранения аварий сократились вдвое благодаря выделению дополнительных бригад рабочих.

«Нам удалось сократить время устранения аварий в два раза. В среднем было 10 часов, а иногда сутками не ремонтировали. Сейчас — пять часов. Я понимаю, что это много, но это первый этап», — сказал Федоров.

Таких результатов удалось добиться в небольшие сроки — «Газпром» начал работу в Химках в декабре прошлого года. Всего в округ привлекли девять дополнительных бригад.

«Когда был в Химках, представитель „Газпрома“ тоже в кустах не прятался. Надеюсь, что все получится», — заметил губернатор Подмосковья.

Ранее губернатор отметил важность качественного благоустройства парков и скверов. Для этого в них создают комфортные условия для развития бизнеса.

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