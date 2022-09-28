Теплосети Подмосковья подготовили к зиме | 360°

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Теплосети Подмосковья подготовили к зиме

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Компания «Газпром теплоэнерго МО» завершила подготовку к зиме. В ходе испытания тепловых сетей региона было выявлено и устранено 156 дефектов.

Специалисты «Газпром теплоэнерго» выполнили большой объем работ для того, чтобы теплосети Подмосковья надежно работали этой зимой. Отремонтировано 10 котлов, 465 метров трубопроводов котельных, семь теплообменников. Было заменено 9912 метров трубопроводов. 354 здания котельных и 103 здания центральных тепловых пунктов прошли проверку.

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Компания осуществила весь комплекс подготовки к отопительному периоду. Однако есть два фактора, которые негативно сказываются на текущей работе — это долги потребителей и нарушение ими техусловий для подключения к системе теплоснабжения.

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Как сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подготовка к зиме - это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание.10 городских округов региона уже показали почти полную готовность к предстоящему сезону. Это Черноголовка, Раменский, Королев и Щелково, а также Лотошино, Мытищи, Ступино, Химки, Люберцы и Серебряные Пруды.

ЖКХ

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