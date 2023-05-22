22 мая 2023, 16:24
Теплосети и котельную отремонтируют в селе Онуфриево под Истрой
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева побывала с рабочим визитом в селе Онуфриево. Главной темой стало повышение качества теплоснабжения.
Уже началась модернизация единственной в селе котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой более тысячи жителей, в том числе школу, детский сад и амбулаторию.
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«Много времени прошло с момента ее строительства. Поэтапно проводим реконструкцию некоторых узлов. На сегодняшний день поставили два новых теплообменника, новые насосы и систему водоподготовки», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
«Истринская теплосеть» установила на этой и остальных котельных округа аварийное освещение. В случае внештатных ситуаций оно позволит проводить восстановительную работу быстрее и качественнее.
Также в этом году планируется заменить порядка километра тепловых коммуникаций.
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ЖКХ
Истра
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