Подмосковье 22 мая 2023, 16:24 Теплосети и котельную отремонтируют в селе Онуфриево под Истрой

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Глава городского округа Истра Татьяна Витушева побывала с рабочим визитом в селе Онуфриево. Главной темой стало повышение качества теплоснабжения.

Уже началась модернизация единственной в селе котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой более тысячи жителей, в том числе школу, детский сад и амбулаторию.

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«Много времени прошло с момента ее строительства. Поэтапно проводим реконструкцию некоторых узлов. На сегодняшний день поставили два новых теплообменника, новые насосы и систему водоподготовки», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«Истринская теплосеть» установила на этой и остальных котельных округа аварийное освещение. В случае внештатных ситуаций оно позволит проводить восстановительную работу быстрее и качественнее.

Также в этом году планируется заменить порядка километра тепловых коммуникаций.

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