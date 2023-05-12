Важное 12 мая 2023, 17:00 «Ярко и надежно». Андрей Воробьев — о крупной модернизации уличного освещения в Химках Губернатор Воробьев рассказал о планах модернизации уличного освещения в Химках

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Масштабная модернизация уличного освещения в Химках начнется 31 мая. Установят свыше 13 тысяч современных фонарей самого высокого качества, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Каждый из них прослужит не менее 100 тысяч часов.

Речь идет об инновационных фонарях с высокими показателями защиты и теплоотвода. Они российского производства, устойчивы к экстремальным погодным условиям.

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Заявку региона одобрили на совещании под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Эффект от реализации проекта в Химках очевиден — это современные фонари, которые светят надежно и ярко. К тому же, они позволят экономить электроэнергию не менее чем на 50%. Андрей Воробьев

За год концессионер обновит свыше 13 тысяч светильников и 140 опор освещения. Это охватит более чем 16 километров территории в Химках.

«Сегодня большой запрос на модернизацию наружного освещения в Химках. Работы проведут оперативно, уже к следующему лету», — отметил Воробьев.

По его словам, эффект ощутят не менее 50 тысяч жителей Химок.

Особенность проекта

Фонари установят по механизму инфраструктурных облигаций. Благодаря концессионному соглашению в проект инвестируют свыше 550 миллионов рублей с привлечением займа от «Дом.рф» под 4,5%.

«Серьезное подспорье для регионов — механизм инфраструктурных облигаций, который правительство России запустило в конце 2020 года. Мы получаем дополнительную возможность развивать территории, создавать дорожную, инженерную, социальную, общегородскую инфраструктуру», — отметил губернатор Подмосковья.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что задача такого механизма — социально-экономическое развитие.

«Сегодня на штабе одобрили использование данного инструмента для наружного освещения на территории городского округа Химки в Московской области. Новый проект также даст дополнительный импульс жилищному строительству», — подчеркнул вице-премьер России.

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