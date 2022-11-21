Подмосковье 21 ноября 2022, 22:25 Тепло и горячая вода пришли в дома почти тысячи жителей села Мочилы в Серебряных Прудах

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В селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды приступили к пуско-наладочным работам на котельной № 5. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья. Запуск новой котельной позволит обеспечить теплом и горячим водоснабжением около тысячи местных жителей.

«В настоящее время строительно-монтажные работы блочно-модульной котельной в селе Мочилы выполнены в полном объеме. Новая котельная будет работать на обеспечение порядка 1000 жителей городского округа Серебряные Пруды теплом и горячим водоснабжением, что позволит рационально и с экономией использовать коммунальный ресурс», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Котельная № 5 работала в Мочилах с 1974 года, ее включили в госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021 год.

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Ранее Антон Велиховский доложил губернатору Андрею Воробьеву, что в Подмосковье улучшили условия жизни более чем двух миллионов человек.

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