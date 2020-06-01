    01 июня 2020, 11:47

    Новый тепличный комплекс остеклили в Серпухове. Там будут выращивать 4000 тонн овощей в год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Серпухове завершилось остекление нового тепличного комплекса «Туровский». В июле там планируют высадить рассаду в основных теплицах, а осенью получить первый урожай томатов. В работе применят самые современные технологии.
    Новый тепличный комплекс остеклили в Серпухове. Там будут выращивать 4000 тонн овощей в год | Изображение 1

    Здесь смогут выращивать больше четырех тысяч тонн овощей в год. Это позволит создать около 100 новых рабочих мест. Об этом сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

    Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2020 года

    Андрей Разин.

    А площадь основной теплицы овощей закрытого грунта — пять гектаров, и еще один занимает отделение для рассады. В первый этап запуска комплекса инвестировали порядка 1,7 миллиарда рублей.

    Новый тепличный комплекс остеклили в Серпухове. Там будут выращивать 4000 тонн овощей в год | Изображение 2

    «Выращивать овощи, зелень в новом комплексе планируют при помощи современных технологий производства — в частности с использованием малообъемной гидропоники с применением систем капельного орошения, ассимиляционного освещения и управления микроклиматом», — отметил Андрей Разин.

    Здесь уже построено здание котельной и произведена укладка коммуникаций. В теплицу завезли необходимое оборудование.

    Ранее Андрей Разин сказал, что подмосковная картошка в этом году взойдет более чем на 14 тысячах гектаров земель. Засеяли около 80%. Собрать первый урожай аграрии планируют в июле.