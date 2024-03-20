Подмосковье 20 марта 2024, 22:15 Тендер на устройство площадки и сетей для котельной психбольницы №4 объявили в Рузском городском округе Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на строительство площадки и устройству сетей для установки котельной для ГБУЗ Московской области «Психиатрическая больница № 4» объявили в Рузском городском округе. Работы проведут в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

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Подрядчику предстоит обустроить фундамент под блочно-модульную котельную, дымовую трубу, газорегуляторные пункты, приямок. Проложить наружные сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, тепловые сети, а также благоустроить территорию больницы и поставить заграждение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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