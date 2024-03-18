Подмосковье 18 марта 2024, 17:20 Тендер на строительство котельной объявили в Шатуре Медиаархив Подмосковья

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Электронный конкурс на строительство газовой блочно-модульной котельной объявили в городском округе Шатура. Работы проведут в поселке Мишеронском на улице Советская.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

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Финансирование строительства планируется за счет средств бюджетов Московской области и городского округа Шатура, а работы проведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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