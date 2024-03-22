Подмосковье 22 марта 2024, 17:59 Тендер на строительство и ремонт пешеходных дорожек объявили в Подольске Медиасток.рф

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Конкурс на строительство и ремонт пешеходных коммуникаций объявили в Подольске. Заявку на участие в электронных торгах можно подать до 9 апреля.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕСАУЗ.

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Подрядчику предстоит заменить деформированное асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров и установить новые бетонные бортовые камни. Всего в перечне адресов по ремонту 24 объекта.

Заказчиком выступает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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